Ielpo su Allegri e Tare: “Finalmente il Milan ha una struttura logica”

Mario Ielpo , ex portiere rossonero dal 1993 al 1996 e attuale opinionista, è intervenuto a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati , rilasciando le sue impressioni in merito al nuovo assetto societario del Milan: "Plaudo al ritorno di Allegri, finalmente il Milan ha una struttura logica con un allenatore che si fa rispettare dagli avversari e un grande direttore sportivo ".

Inoltre, proprio in quanto ex portiere, gli è stato chiesto un parere sul contrasto Donnarumma-Musiala, avvenuto nel quarto di finale del Mondiale per Club e dal quale il giovane talento tedesco ha rimediato un bruttissimo infortunio. Il suo commento: "L'entrata di Donnarumma? Cose normali di campo, il risultato è stato sconvolgente, ma nessuno pensa di far male all'avversario. L'errore è che gliel'ha fatta da dietro e Musiala non ha potuto togliere il piede d'appoggio, che è rimasto sotto, e c'era un altro giocatore".