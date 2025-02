"Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli 15. Loro sono primi". Così Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida Milan-Verona, vinta dal Diavolo per 1-0. Belle parole per Sergio Conceicao e per il lavoro che ha svolto in poco più di un mese sulla panchina del Milan. Zlatan continua: "Siamo fiduciosi di ciò che sta facendo. Stiamo migliorando passo per passo. Non ha avuto tanto tempo di preparare le partite. Ogni tre giorni si gioca. Però passo per passo siamo molto fiduciosi di ciò che stiamo facendo e ci crediamo tanto". Parole estremamente significative: la società ha massima fiducia in Conceicao e nel lavoro che sta facendo con il Milan. Tanto è vero che Ibrahimovic continua così e mette a tacere voci circolate nei giorni scorsi: "Tutto ciò che è stato scritto è inventato. Non è vero che abbiamo litigato, falsità". Chiusura totale ai rumors, ed è bel segnale per un Milan che ha totale bisogno di fiducia e basi su cui costruire. CHE PAROLE PER LEAO!>>>