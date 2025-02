Milan, Conceicao già a rischio? Rapporto con Ibra ai minimi termini? — "L’altra sera bastava guardare la faccia di Zlatan Ibrahimović in tribuna, mentre Conceiçao sostituiva Santiago Giménez e Rafael Leão con Francesco Camarda e Tammy Abraham, per rendersi conto che a 'Casa Milan' sta volando qualche straccio: lo svedese scuoteva la testa e borbottava, come un tifoso insoddisfatto delle scelte del proprio tecnico. La scintilla tra due uomini autorevoli e qualche volta autoritari pare non essere scattata", si può leggere.

E per il 'Corriere dello Sport' uno dei motivi per cui Conceicao non sarebbe più così saldo sulla panchina del Milan sarebbe proprio per via del rapporto con Ibrahimovic. Le recenti esternazioni di Zlatan ("Adesso Conceicao ha due squadre", come a voler togliere alibi a un allenatore scelto, pare, soprattutto da Giorgio Furlani, o "Leão è uno dei migliori al mondo") farebbero sottintendere un rapporto difficile.

Potrebbe saltare anche in caso di qualificazione in Champions League — E alla prima esternazione, Conceicao ha risposto con "in realtà sono più di due visto che nel settore giovanile ne abbiamo tante". Un’ironia che Ibra non avrebbe apprezzato. Per il quotidiano romano, Conceicao, come Fonseca, si sentirebbe solo. E sebbene tra i corridoi di Milanello non si parli di esonero, sembra stia crescendo la sfiducia nei suoi confronti. Nonostante il mercato invernale intelligente, la media-punti aumentata rispetto a prima e il trofeo in bacheca.

Senza qualificazione alla Champions League 2025-2026, il destino del nuovo allenatore sarebbe segnato. Conceicao, infatti, rimarrebbe in panchina, con l'estensione del contratto per un'altra stagione oltre al 30 giugno, solo in caso di qualificazione. Come per tutti gli allenatori, parleranno i risultati. Neanche qualora dovesse qualificarsi, nel caso in cui si spezzassero delicati fili dell'equilibrio (come ad esempio la gestione dello spogliatoio), il suo posto sarebbe al sicuro. LEGGI ANCHE: Milan, tutto pronto per il rinnovo di Maignan. Ma sorge un interrogativo >>>