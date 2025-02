Milan-Verona, Giménez punto fisso di Conceicao: la probabile formazione

Milan-Verona, Giménez certezza per mister Conceição

'El Bebote', che ha già esordito in Coppa Italia contro la Roma, in Serie A contro l'Empoli e in Champions League contro il Feyenoord, ora si appresta a scendere in campo, da titolare, per debuttare a 'San Siro' anche in campionato. Sarà preferito a Tammy Abraham in un Diavolo che, ad ogni modo, dovrebbe andare incontro a un massiccio turnover.