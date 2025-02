Milan, tutto pronto per il rinnovo di Maignan. Ma sorge un interrogativo

Il nuovo capitano del Milan, purtroppo, si è fatto vedere - in negativo - in occasione dell' 1-1 di 'San Siro' contro il Cagliari sul gol di Nadir Zortea, o in occasione di quello di Samuel Mbangula nella sconfitta, 2-0 , sul campo della Juventus . Incertezze 'compatibili' con il contratto pronto da firmare e ratificare? A grandi contratti e grandi stipendi, secondo 'Tuttosport', fanno seguito grandi responsabilità.

Se si diventa un portiere dallo stipendio top, bisogna rendere come tali. In dirigenza al Milan non ci sono dubbi né sul valore di Maignan, né sull'accordo economico già trovato per il rinnovo. Ma è evidente come da lui ci si aspetti qualcosa in più. Sul piano della leadership, certo, ma anche e soprattutto quello tecnico. Il Diavolo ha bisogno di ritrovare una certezza e una saracinesca come 'Magic Mike'.