Il calciomercato invernale è andato in archivio da poco, eppure, in casa Milan, si pensa già a gettare le basi per il futuro. Il club di Via Aldo Rossi, innanzitutto, spera che con l'innesto di cinque nuovi giocatori nell'ultima sessione (Kyle Walker, Warren Bondo, Riccardo Sottil, João Félix e Santiago Giménez), la squadra di Sérgio Conceição possa raddrizzare la stagione e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ma i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono consapevoli come a questo Milan manchino ancora dei tasselli per essere completo e fortemente competitivo.