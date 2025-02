Milan-Verona, Ibrahimovic: “Mai litigato con Conceicao, falsità”

Sulle difficoltà a segnare, se sono errori tecnici o strutturali: "Tutti e due. La struttura per portare la palla in area e poi in area c'è la qualità individuale. Oggi per esempio Gimenez era al posto giusto al momento giusto. Fai la tua scelta e o va bene o non va bene. Ognuno la pensa diversamente e fa cose diverse. Poi il collettivo è più strutturato. Il pallone arriva, non è che non arriva,

PM - 14 punti in 7 partite per Conceicao, se sono soddisfatti e se basta: "Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli 15. Loro sono primi. Siamo fiduciosi di ciò che sta facendo. Stiamo migliorando passo per passo. Non ha avuto tanto tempo di preparare le partite. Ogni tre giorni si gioca. L'ideale era vincere con la Dinamo Zagabria, così c'erano due settimane per prepararsi e riposare. Però passo per passo siamo molto fiduciosi di ciò che stiamo facendo e ci crediamo tanto. Massima fiducia su di lui. Tutto ciò che è stato scritto è inventato. Non è vero che abbiamo litigato, falsità. Sarebbe stato bello litigare, con un po' di adrenalina ogni tanto. Per il momento non è successo, magari arriva".

Se sono soddisfatti di come vengono sfruttati i calci piazzati: "Hanno provato a mettere dentro ogni tanto. Oggi era più diretto. Sono schemi preparati. Sono segreti, poi se funziona bene altrimenti no. L'importante è fare gol. Se non segni ovviamente non ha funzionato. L'importante è che siano preparati".