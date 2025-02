Pagelle Milan-Verona 1-0: Rafa Leao favoloso, Gimenez gol

PAGELLE MILAN-VERONA - Il momento per giocare questa partita non è certo dei migliori: in mezzo a due gare di coppa, di cui la prima persa. Conceicao si presenta anche con molti cambiamenti di formazione, ma l'atteggiamento iniziale non è affatto sbagliato. Il Milan controlla la partita e il gioco. Tanto possesso palla, squadra compatta e alta, che non concede praticamente nulla all'avversario. Si fatica un po' a creare, ma le occasioni alla fine arrivano. Reijnders tira e il portiere devia, a Gimenez annullano un gran gol per fuorigioco e Musah sbaglia un rigore in movimento proprio prima della fine del primo tempo. Il piano partita è chiaro: il Milan attacca e il Verona si chiude nella propria area. Continua così anche nella ripresa, quando il Milan crea anche un po' di più. Alla fine entrano i fantastici 4 e Rafa Leao confeziona il gol di Gimenez con una giocata da campione.