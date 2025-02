La prima, vera, palla-gol della ripresa, però, è degli ospiti. Al 54', ripartenza veloce avviata da Cheikh Niasse, ispirata da Amin Sarr e Tomaš Suslov e finita con un tiro - deviato in calcio d'angolo - di Grīgorīs Kastanos. Gli ospiti, in transizione, possono fare male al Diavolo, così come sugli sviluppi di calcio piazzato. Un minuto più tardi, infatti, è lo stesso Kastanos, di testa, a far correre qualche brivido sulla schiena di Mike Maignan.

Al 57', sul cross dalla sinistra di Leão, Lorenzo Montipò - in uscita alta - toglie il pallone dalla testa di Álex Jiménez a due passi dalla porta. Cartellino giallo, al 59', per Álex Jiménez, per reazione ad uno schiaffetto sulla nuca di Duda. L'arbitro Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1 avrebbe dovuto ammonire anche il giocatore ospite, ma, ovviamente, il provvedimento disciplinare non arriva e il V.A.R. - come da protocollo - non può intervenire. Ennesima beffa per il Diavolo.

Destro fuori bersaglio di Youssouf Fofana al 60', poi Zanetti cambia a metà campo, al 62'. Fuori Kastanos, dentro Darko Lazović. Cinque minuti più tardi, sulla bella iniziativa di João Félix a sinistra, va al tiro Leão: deviato in corner. Il Milan resta in costante proiezione offensiva e Conceição prova a dare una scossa alla sua squadra. Al 68' fuori Fofana e dentro Christian Pulisic. Cambia anche il Verona, togliendo dal campo Sarr e inserendo Daniel Mosquera.

L'uomo più pericoloso del Milan? Musah, che, al 70', tenta la botta da fuori area, ma senza fortuna. Ci riprova, poi, nell'azione immediatamente successiva. Stavolta il suo bolide sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Montipò. Il gol del Milan è nell'aria e arriva al 75'. Triangolazione, bellissima, a sinistra tra Leão e Álex Jiménez, con il portoghese che arriva sul fondo e mette il pallone a centro area per Santiago Giménez. Colpo di testa a porta vuota e Diavolo in vantaggio!

Giménez, poi, rimedia un'ammonizione al 79' e, un minuto più tardi, dà una mano in area di rigore rossonera anticipando, sempre di testa, un avversario che era pronto per andare a concludere in rete. Leão, all'82', prova il destro a giro da fuori area, ma è impreciso. Quindi Conceição richiama in panchina 'El Bebote' e concede minuti a Tammy Abraham. Zanetti replica, invece, all'84', con una tripla sostituzione.

Fuori Domagoj Bradarić, Niasse e Suslov; dentro Daniel Oyegoke, Antoine Bernède e Alphadio Cissè. Quindi, Filippo Terracciano rileva João Félix all'88' e, nel primo dei 4' di recupero concessi dall'arbitro, va al tiro dalla lunga distanza Cissè. Ma senza fortuna. La gara si chiude con un'ultima iniziativa del Diavolo, che va vicino al raddoppio con Leão, ma può bastare così.

Milan-Verona 1-0 al 90': basta una bella azione ai rossoneri per conquistare la vittoria contro un avversario tutto arroccato dietro. Il gioco latita, ma oggi contava vincere. Testa a martedì, adesso, perché c'è un ottavo di finale di Champions League da andarsi a prendere. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>