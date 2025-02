Il Milan bussa dalle parti di Lorenzo Montipò al 6', con il destro da fuori area di Kyle Walker deviato in calcio d'angolo. Il Diavolo tiene il pallino del gioco in mano e cerca di trovare Santiago Giménez in avanti. All'11', il centravanti messicano induce il difensore scaligero Diego Coppola ad un fallo da dietro che gli vale una meritata ammonizione.

Stessa sorte tocca, al 16', ma per un fallo tattico su un avversario in ripartenza, al rossonero Yunus Musah. Il Milan torna a farsi vedere in area di rigore ospite al 19' quando, sul cross a rientrare dalla sinistra di Riccardo Sottil, lo stesso Musah arriva tardi, sul versante opposto, all'appuntamento con il colpo di testa vincente.

Un minuto più tardi, sempre su cross - ma stavolta tagliato - di Sottil dalla sinistra, Nicolás Valentini trattiene in area piccola João Félix, che finisce a terra. Troppo poco, però, per l'arbitro Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1, per concedere un calcio di rigore al Diavolo.

Fourneau, dopo averlo graziato un paio di minuti prima, ammonisce al 21' il centrocampista veronese Cheikh Niasse per un brutto fallo da dietro sulla caviglia di Theo. Poi, entra in scena Tijjani Reijnders. Al 25' il centrocampista olandese prende palla, salta con agilità due giocatori e tenta il tiro dalla lunga distanza: Montipò si distende sulla sua sinistra e devia in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, colpo di testa di Malick Thiaw e pallone fuori non di molto.

Sale la pressione dei padroni di casa. Al 27', sul tiro-cross dalla sinistra di João Félix, Montipò - come un gatto - balza per deviare la palla, altrimenti destinata in rete, in calcio d'angolo. Il Milan troverebbe il vantaggio, al 33', con la bella imbucata centrale di Thiaw e l'assist per il diagonale mancino di Giménez, ma il fuorigioco semi-automatico non perdona. L'attaccante messicano, infatti, è in offside di poco e la sua prodezza non vale.

L'iniziativa di Walker porta Musah, al 39', al tiro ma la sua conclusione - rimpallata - termina docilmente tra le braccia di Montipò. Domagoj Bradarić, per una randellata a João Félix, rimedia un'ammonizione al 43', prima che l'arbitro conceda 2' di recupero per chiudere la prima frazione di gioco. L'extra-time si inaugura con una punizione di Duda che finisce in curva. Poi con l'ultimo assalto del Diavolo alla porta gialloblu.

Proprio allo scadere, su assist di Giménez in piena area di rigore, Musah - di piatto - spara il pallone alto sopra la traversa. Sprecando così un'occasione colossale. Milan-Verona 0-0 al 45' tra i fischi del pubblico di 'San Siro'. Servirà ben altro ritmo, ben altra intensità e tutt'altra ripresa alla squadra di Conceição se vorrà portare a casa tre punti di capitale importanza per la propria classifica. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Verona >>>