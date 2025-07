"Confermati i contatti per Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Questo è un nome sul quale il club sta ragionando concretamente". Non solo in entrata. Il Galatasaray potrebbe presto chiudere per Osimhen. A quel punto si sbloccherebbe Alvaro Morata al Como. Per quanto riguarda Jashari, il club attende ancora la risposta del Bruges, mentre lo Strasburgo ha rifiutato la prima offerta il terzino Doué.