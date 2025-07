Moretto: “Milan su Boniface! Piace molto, ma occhio anche a Vlahovic…”

E' un nome che il Milan considererebbe ideale da affiancare a Santi Gimenez, c'è un però, il Bayer Leverkusen a gennaio era pronto a venderlo per 60 milioni di euro l'Al-Nassr , trattativa poi saltata per un altro attaccante, Duran, che adesso è andato al Fenerbace e che vi svelo anche lui era all'interno della lista del Milan insieme a Darwin Nunez . Adesso al Milan è molto difficile, direi che è una pista quasi tramontata per una questione economica, però insomma Boniface è un nome valutato, è un nome che piace molto, è un nome all'interno della lista.

In questa lista c'è e resiste uno dei nomi che vi ho fatto ad inizio mercato ovvero quello di Dusan Vlahovic. Se si creeranno le condizioni soprattutto dal punto di vista dello stipendio di Vlahovic, io non lo scarterei perché è un'opzione, un'opportunità di mercato che ad Allegri piace molto, però volevo confermarvi l'interesse per Boniface e che per il Milan è un attaccante molto interessante. Occhio perché Ten Hag chiaramente farà di tutto per non farlo partire dato che vuole giocare con due punte davanti e Boniface sarebbe titolarissimo."