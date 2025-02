Milan, Ravezzani “Gimenez assente e letale. Joao Felix cade troppo”

Milan-Verona 1-0, i rossoneri riescono a strappare tre punti davvero fondamentali contro i gialloblù in una partita sofferta, ma che dà la possibilità al Milan di accorciare sulla Lazio per il quarto posto, valido per un posto nella prossima Champions League. Tante le reazioni nel post partita. Tra queste anche quella di Fabio Ravezzani. Il direttore di 'TeleLombardia' ha parlato anche della gara del Diavolo a San Siro. Ecco le sue parole scritte sul social X.