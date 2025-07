Milan, voglia di riscatto per Saelemaekers: “Tornato per restare”

Anche se l'attenzione è puntata su Saelemaekers , è impossibile non notare la determinazione di Ruben Loftus-Cheek . Dopo una stagione complicata, tormentata da guai fisici e persino da un'appendicite, l'inglese è fermamente deciso a riprendersi il Milan . «Sono qua per rimanere, voglio riscattarmi. Lo devo ai tifosi, al club, a me stesso. L'anno scorso è stato difficile, ma ora mi sento bene: vogliamo fare qualcosa di grande» , ha dichiarato con fermezza.

Fofana: carica e coraggio per la nuova avventura

Tra i più carichi e con la voglia di riscatto c'è anche Yossouf Fofana, che ha affidato le sue prime impressioni ai microfoni di Milan TV. Il centrocampista, reduce da una stagione con alti e bassi, punta dritto a un nuovo inizio. «Il primo giorno è stato duro, ma lavorare così fa bene. Dobbiamo essere pronti per l'inizio della stagione. Darò tutto me stesso, come sempre. L'anno scorso avevamo la sensazione di poter fare qualcosa di importante, ma non siamo riusciti a concretizzare. Stavolta saremo più determinati». Le sue parole trasudano la determinazione di chi vuole trasformare le lezioni del passato in stimoli per il futuro.