Milan, Cardinale è scontento e pungola la società | PM NEWS

Il calciomercato del Milan potrebbe vivere una settimana di fuoco. Sono infatti tantissime le voci sulle possibili mosse che il Diavolo potrebbe fare da qui ai primi di febbraio. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il piano del Milan sarebbe quello di chiudere con Kyle Walker , poi in base alle cessioni, puntare su un centrocampista e un attaccante . Possibile che non ci saranno stravolgimenti prima del 29 gennaio data in cui i rossoneri giocheranno l'ultima partita della prima fase di Champions League . Dopo la Dinamo Zagabria ci potranno essere i cambi nella lista europea, prima non è possibile farli.

Milan, Cardinale e la situazione dirigenziale

Come mai tutti questi possibili movimenti e giocatori presi in estate che potrebbero partite (Emerson Royal e Pavlovic)? Secondo quanto risulta alla nostra redazione, Gerry Cardinale avrebbe dato mandato alla dirigenza del Milan di fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo stagionale in campionato: entrare in zona Champions League. Non dovessero riuscirci, a fine stagione è possibile che cambi qualcosa tra la dirigenza, tra volti e struttura. Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club, è in scadenza di contratto e sarebbe il più in discussione dopo la campagna di calciomercato estivo. Per quanto riguarda Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, potrebbe essere valutato il dà farsi al termine della stagione. Potrebbe anche essere rimodellata la società in stile inter, con un doppio amministratore delegato. Uno sulla parte sportiva (possibile nuovo innesto) e uno sulla parte commerciale/corporate (Furlani). Ibrahimovic, invece, non dovrebbe essere toccato in ogni caso.