Calciomercato Milan, Furlani e Moncada in Germania per Tah? Le news

Probabile che il colosso della Nazionale tedesca si muova soltanto in estate, a parametro zero. Ma è possibile che il viaggio in Germania di Furlani e Moncada sia servito per capire se esiste o meno la possibilità, pagando un piccolo indennizzo, di liberare Tah dai vincoli contrattuali con il Bayer Leverkusen per il Milan già in questa sessione invernale di calciomercato.