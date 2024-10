Bayer Leverkusen-Milan: per Tah è una partita speciale, ecco il motivo

Jonathan Tah è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del match di questa sera tra Bayer Leverkusen e Milan . I rossoneri arrivano da una vittoria casalinga contro il Lecce , i tedeschi hanno pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco . Ora tocca alla Champions League , il Diavolo ha perso giocando male alla prima giornata contro il Liverppol, ora è tempo di riscatto. Il Bayer ha vinto 0-4 a Rotterdam contro il Feyenoord . Questa è la prima volta che le due squadre si incontrano in Champions League, ma per Tah è un match ancora più speciale. Ecco il racconto del difensore tedesco:

Tah e il rapporto con il Milan

"Ho un legame speciale con l'Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l'ora, sono concentrato per questa partita."