Calciomercato Milan, prima offerta per un centrocampista da sogno

Il Milan di Sérgio Conceição, reduce dalla vittoria di Como nel recupero di campionato, si prepara a Milanello per affrontare sabato pomeriggio la Juventus all'Allianz Stadium: nel frattempo, il suo CEO e il suo direttore tecnico, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, sono volati a Düsseldorf (Germania); ufficialmente, il calciomercato non c'entra nulla, ma facciamo fatica a crederci. Vedremo se da questo viaggio scaturirà qualcosa. Anche perché, finora, bisogna considerare come il Milan abbia bisogno di rinforzi e nella casella dei nuovi acquisti siamo ancora a quota zero. PROSSIMA SCHEDA