Il Milan negli ultimi giorni avrebbe presentato una prima offerta al Caen per il giovane talento Tidiam Gomis. Già qualche giorno fa avevamo parlato dell'interesse da parte dei rossoneri, e in modo particolare di Geoffrey Moncada, per questo ragazzo che gioca in Ligue 2. Non era ancora emersa alcuna notizia di una proposta, ma si vociferava del forte pressing del Lipsia, che sembrava la squadra in pole position per ingaggiarlo.