"Il RB Lipsia sta spingendo per ingaggiare il talento migliore Tidiam Gomis! Il Lipsia è in una posizione di forza per assicurarsi l'ala 18enne proveniente dal Caen. Tuttavia, anche il Milan e l'Aston Villa sono in lizza. Non è stato ancora firmato nulla. Sono in corso trattative per un trasferimento in inverno o un trasloco gratuito in estate".