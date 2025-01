Calciomercato Milan – Novità importante sul futuro di Saelemaekers

Attenzione, però, perché in tutto questo nessuno ha ancora considerato una variabile impazzita: Sérgio Conceição . Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, il nuovo allenatore del Milan starebbe facendo pressioni sul management affinché risolva il prestito di Saelemaekers ai giallorossi per riportarlo subito a Milanello e metterlo alle sue dipendenze.

Conceição avrebbe chiesto al club di riportarlo subito a Milanello

Per Conceição, l'ex Anderlecht è un elemento perfetto per giocare, sulla fascia destra a metà campo, nel suo 4-4-2. Insomma, Saelemaekers rischia di far ritorno un'altra volta in rossonero, come accaduto la scorsa estate dopo il mancato riscatto da parte del Bologna. Stavolta, però, per restarci e giocare. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca rompe e Conceicao aggiusta: quali sono gli errori e quali i pregi? >>>