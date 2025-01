Dio ha creato il mondo in 7 giorni, Ibrahimovic si è fermato a 5 con il Milan e Conceicao ha aggiustato tutto in 2 partite. Si tratta di un bel riassunto che, però, omette la fin troppo lunga parentesi di Paulo Fonseca. I rossoneri, contro ogni pronostico, vincono la Supercoppa Italiana e mettono in bacheca il primo trofeo dell'era RedBird. E chi se lo aspettava? Sfidiamo chiunque a confessare un ottimismo che non esisteva e che solo la vittoria, sempre in rimonta, contro la Juventus ha riportato a galla. Torna la passione, torna quel sentimento che pareva ormai perso tra cori di protesta e prestazioni certamente non all'altezza della storia del Diavolo. Ora, però, è tempo di un piccolo bilancio: quali sono state le colpe di Fonseca? E, soprattutto, quali sono stati i pregi di Conceicao?