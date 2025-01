Calciomercato Milan , Walker dovrebbe essere il primo rinforzo invernale per la squadra di Sergio Conceicao . I rossoneri hanno fatto tantissima fatica contro la Juventus in campionato ed è per questo che la dirigenza del Diavolo dovrà muoversi per cercare di cambiare le cose. Servono innesti importanti. Kyle Walker dovrebbe essere il nuovo terzino destro rossonero. Ormai l'accordo con il giocatore c'è. Ecco cosa manca e le tempistiche.

Calciomercato Milan, Walker: accordo trovato! In campo per il Derby?

L’accordo tra il Manchester City e il Milan per Walker, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe praticamente stato raggiunto, sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma il viaggio dell’inglese in Italia sarebbe slittato a domani o venerdì. Perché? Siccome dopo le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2027 dovrà tornare in Inghilterra per ottenere il permesso di soggiorno, scrive la rosea, si dovrebbe allenare con i compagni solo la prossima settimana. Dovrebbe essere pronto e disponibile per il derby di campionato contro l'Inter. A lasciargli il posto in lista Uefa sarà Emerson Royal cessione o no. Calabria infatti è un prodotto del settore giovanile rossonero e non potrebbe essere sostituito dall'inglese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>