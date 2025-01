Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Zlatan Ibraimovic sul possibile arrivo al Milan di Kyle Walker. Come noto, infatti, il difensore inglese aveva comunicato di voler terminare la propria esperienza con i Citizens e non è stato convocato per la sfida contro l'Ipswich Town. E il club rossonero sarebbe davvero vicino a chiudere l'affare. Ecco, dunque, le sue parole riportate da Fabrizio Romano sul proprio profilo 'X'.