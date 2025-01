Calciomercato Milan, accordo totale con Walker: offerta inviata. E ora …

Sono ore caldissime quelle che stanno vivendo i tifosi del Milan nell'attesa di conoscere la risposta del Manchester City all'offerta presentata per Kyle Walker. Il difensore inglese, infatti, è diventato il primo nome sulla lista della dirigenza rossonera in questa sessione invernale di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Sérgio Conceicao. Dopo la decisione di non puntare più su Marcus Rashford per l'attacco il Diavolo ha spostato la propria attenzione sull'esperto calciatore dei Citizens per occupare il posto da extra-comunitario. Le ultime novità in merito giungono, a questo proposito, dalla Francia.