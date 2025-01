Calciomercato Milan, Walker si avvicina: spunta un indizio chiarissimo

Kyle Walker si avvicina sempre di più al Milan in questo calciomercato di gennaio: ecco l'indizio che non lascia alcun dubbio a riguardo

Kyle Walker si avvicina sempre di più al Milan e a questo proposito c'è un indizio che non lascia alcun dubbio. Nella giornata di ieri, prima del match contro la Juventus, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025, Zlatan Ibrahimovic ha toccato anche questo tema nel corso della sua intervista ai microfoni dei colleghi di 'DAZN'. A precisa domanda, infatti, lo svedese ha risposto così: "Tutti sanno che Walker è un grande giocatore, quando c'è uno come lui sul mercato c'è tanto interesse, ma non sappiamo se è sul mercato. Non va contro il nostro interesse, è un leader, è forte, è dominante. Stiamo cercando di capire cosa si può fare".