Bologna, 3 milioni di motivi per battere il Milan in finale di Coppa Italia

Mercoledì prossimo, 14 maggio , allo stadio 'Olimpico' di Roma , si disputerà alle ore 21:00 la finale di Coppa Italia tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano . A tal proposito, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, in caso di vittoria della coppa nazionale, sia previsto un cospicuo premio per i rossoblu.

Vincere la Coppa Italia e conquistare, in via automatica, la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League farebbe finire, infatti, nelle tasche di ogni giocatore 110-120mila euro in più rispetto ai bonus previsti dai contratti. Il tutto per un valore di 3 milioni di euro complessivi stanziati dalla proprietà. In fin dei conti, il Bologna non alza al cielo quel trofeo da ben 51 anni.