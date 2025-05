Milan, importante novità sul futuro di Conceicao! L’indiscrezione

Milan, Conceição confermato allenatore? — Conceição, però, nel frattempo tira dritto, lavora testa bassa e parla a testa alta. Con l'obiettivo di dare tutto in questo finale di stagione. Accarezzando il sogno di piazzare due titoli in cinque mesi nella bacheca del club di Via Aldo Rossi. Un evento che, al Milan, non si verifica dal 2007.

Quindi, per il 'QS', Conceição, "nella stagione dei paradossi, con la spada di Damocle di un contratto che può essere risolto alla fine del mese prossimo, continua a giocarsi sul campo una conferma: sembrava lontanissima, visto il nono posto che permane (- 6 dalla zona Europa). Ora, meno". Anche per via di una ritrovata solidità con il nuovo modulo, il 3-4-3.

La stima della dirigenza e il gruppo dalla sua parte — E, in effetti, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, prima di Genoa-Milan, aveva dichiarato come, sull'eventuale conferma di Conceição sulla panchina del Milan, non dipendesse dalla vittoria o meno della Coppa Italia. "Siamo contenti di Sérgio, ha portato la sua mentalità, è un lavoratore", aveva detto il dirigente milanista.

Conceição ha incassato le dichiarazioni di Moncada, ma, soprattutto, l'ennesima reazione del suo gruppo allo svantaggio sul campo. Il segno di quanto credano nel lavoro dell'allenatore: settimo ribaltone stagionale per il suo Diavolo e le possibilità di restare allenatore del Milan nella stagione 2025-2026 che si moltiplicano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, prende quota una pazzesca duplice ipotesi >>>