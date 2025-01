Il Milan avrebbe chiesto al Chelsea ben quattro calciatori per questa sessione invernale di calciomercato. I due club, come noto, negli ultimi tempi hanno intrattenuto buoni rapporti. La dimostrazione evidente sono i passaggi di Tiemoué Bakayoko prima e, successivamente, di Olivier Giroud. Non solo perché due giocatori attualmente facenti parte della rosa di Sérgio Conceicao provengono proprio dai Blues. Trattasi di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Tra le altre cose si è parlato anche dei contatti per il possibile trasferimento in rossonero di Joao Felix. Ma attenzione che il lusitano potrebbe non essere l'unico.