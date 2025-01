Lo Scudetto ormai è un' utopia , ma la qualificazione alla prossima edizione della Champions League , che sia attraverso il 4° o il 5° posto (se l' Italia chiuderà prima o seconda nel ranking UEFA per nazioni), è un obbligo . Lo stesso, per il Milan di Cardinale e Ibrahimovic, sarà provare a portare a casa la Coppa Italia . Rivali sulla strada del Diavolo, la Roma ai quarti e, in un'eventuale semifinale, la vincente di Inter-Lazio .

Ora sotto con le altre competizioni. In Champions ...

Poi, ovviamente, c'è l'attuale Champions: con due vittorie contro Girona (in casa) e Dinamo Zagabria (in trasferta), il Milan potrebbe accedere direttamente agli ottavi di finale. Avendo, così, più tempo per allenarsi, recuperare e preparare la rimonta in campionato. Per RedBird, la Supercoppa è stato il primo trofeo della sua gestione, coinciso con il 50° di sempre per il club.