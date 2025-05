Milan-Bologna, Conceicao glissa sul futuro: sull'arbitro e il contesto in cui lavora ...

Sulla prestazione: "Non sono d'accordo, il match è stato equilibrato. Nel secondo tempo potevamo fare di più, dopo il gol del Bologna ci è mancato un pizzico di fortuna. Complimenti a loro che hanno giocato bene. Non voglio trovare alibi con l'arbitro, altrimenti domani dicono che trovo delle scuse. Dovevamo fare di più. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo arrivati in fondo in Coppa Italia e ora cerchiamo di finire con dignità in campionato contro la Roma. Mi dispiace per i tifosi. È una delusione per tutti, ma in queste partite così equilibrate in cui si decide tutto sui dettagli non è facile".