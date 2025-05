Milan-Bologna 0-1, Italiano: “Non abbiamo concesso niente ai rossoneri, sono felice!”

Vincenzo Italiano , allenatore rossoblù, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna , partita valida per la finale di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Oggi era una giornata molto pesante per noi, perché volevamo concludere questo percorso cominciato in difficoltà con l'ultimo passo. L'abbiamo preparata bene con qualche contromossa e ci siamo riusciti, non abbiamo concesso niente al Milan e trovato questo gol che ci ha permesso di vincere. Gioia incredibile, venivo da tre amare sconfitte e ci tenevo a prendermi questa rivincita: sono molto felice".