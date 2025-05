Milan-Bologna, Gabbia: "Brutta serata, stagione negativa" . E sulla gomitata ricevuta

Sulla partita: "Siamo delusi di come è andata la partita, è difficile trovare le giuste parole. C'è delusione e rammarico per una stagione negativa per noi. Una brutta serata che poteva essere bella se avessimo vinto. In questo momento di energia ce n'è poca, anche se oggi abbiamo messo in campo quello che avevamo. Abbiamo queste due partite per finire con orgoglio. Oggi è innegabile dire che è una stagione negativa".