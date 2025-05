Milan-Bologna, Criscitiello: “Ibrahimovic, un fallimento totale!”

La Coppa Italia va al Bologna. Altro fallimento per il Milan che dice addio anche al pass per l'Europa League. I rossoneri non fanno nulla nella ripresa, soprattutto dopo il gol di Ndoye. Una sconfitta meritata e ora per la squadra di Conceicao serve un miracolo nelle ultime due giornate di Serie A per un posto in Europa. Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 0-1 in un suo post sul social X. Critiche contro Zlatan Ibrahimovic.