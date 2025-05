Criscitiello durissimo su Gimenez: "E' un pacco. Il Milan prenda un attaccante decente"

Criscitiello continua con la sua invettiva: "Sempre se ci sarà l'anno prossimo. Il Milan deve ripartire in maniera decente, prenda un attaccante decente, che questo proprio... Se era forte non lo prendevano le inglesi, le tedesche le spagnole? Te lo hanno dato prima di affrontarlo in Champions, non ti fai una domanda? Era un pacco". Alfredo Pedullà, presente in studio, non ci sta e risponde così: "Per me è un attaccante forte. Se poi non gioca... Credo che gli verrà data un'altra occasione". LEGGI ANCHE: Una cometa nella storia del Milan. Beckham, il mancato ritorno e un record... sfiorato>>>