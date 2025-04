"Conte è il più forte ma Conte devi saperlo gestire". Così Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato di Antonio Conte, possibile candidato come nuovo allenatore del Milan. Ecco le sue rivelazioni per 'Sportitalia': "De Laurentiis i soldi li ha, eccome, ma non è stato capace di gestire Antonio Conte soprattutto da dicembre in poi. Vi avevamo raccontato, qualche settimana fa, del grande gelo tra Antonio ed Aurelio. Vi abbiamo fatto anche il nome in anteprima di Allegri sullo sfondo".