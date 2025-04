Calciomercato Milan, svolta clausola! Assalto al super attaccante?

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con il resto della stagione alla ricerca di un posto in Europa in vista della prossima stagione. Per questo sarà cruciale passare il turno in Coppa Italia e giocarsi il trofeo a Roma. Con la vittoria il Milan sarebbe in Europa League. Prima c'è da battere l'Inter, poi eventualmente l'altra finalista (probabilmente il Bologna). In più il futuro: Sergio Conceicao sembra destinato a lasciare a fine stagione e dovrebbe arrivare anche una figura di peso in dirigenza che possa aiutare il Milan. E sul calciomercato? Tanti, tantissimi dubbi per quanto riguarda i rossoneri. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA