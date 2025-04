Milan, Pellegatti fa il punto sul DS: e su Conte pungola così …

Pellegatti: "Milan, serve un DS bravo. Se Conte è libero e non lo prendi ..."

Su Milan-Atalanta: "La partita contro l'Atalanta è la partita decisiva per migliorare la classifica e vedere cosa fanno gli altri. Anche se un tempo erano partite decisive per il primo posto o per arrivare in Champions League. Che il Milan abbia la partecipazione del pubblico in una finale di coppa vuol dire andare indietro di 18 anni, perché nella Supercoppa in Cina non c'erano tifosi del Milan, quella vinta a Doha eravamo in pochi. Quella vinta a inizio gennaio non vedeva tanti tifosi del Milan, le due finali di Coppa Italia perse. Sei davanti ad un evento che potrebbe far sì che finalmente il tifoso possa vedere alzare la coppa".