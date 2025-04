Il Milan starebbe cercando un vice Santiago Gimenez in vista della prossima stagione: ecco i cinque nomi sul taccuino della dirigenza

In vista della prossima stagione il Milan sarebbe alla ricerca di un viceSantiago Gimenez. Con la probabile partenza di Luka Jovic e il ritorno alla Roma di Tammy Abraham, rimarrebbe uno slot vuoto alle spalle dell'attaccante messicano. Che senza dubbio nell'annata che verrà godrà di maggiore fiducia, dato anche l'investimento fatto su di lui, ma che comunque non può sostenere tutto il peso dell'attacco da solo. La dirigenza rossonera starebbe quindi lavorando per capire chi tra i nomi sul taccuino debba essere il principale favorito su cui puntare nella prossima sessione di calciomercato.