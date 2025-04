Milan, bocciato anche il mercato invernale? L’ultima speranza si chiama Gimenez

Prima di fare qualsiasi discorso, andiamo a rivedere la formazione titolare del Milan contro l' Udinese . In porta c'è Maignan , in difesa ci sono Tomori , Gabbia e Pavlovic . A centrocampo spazio a Jimenez , Reijnders , Fofana e Theo Hernandez . Mentre in attacco presenziano Leao , Pulisic e Jovic . In questo schieramento non è presente neanche uno dei giocatori acquistati durante la sessione invernale del calciomercato.

Milan, mercato invernale bocciato. Alla squadra servono più giocatori alla Walker

Certo, Gimenez e Walker sono infortunati, ma gli altri? Andiamo per gradi. Warren Bondo non ha deluso ed è certamente un giocatore che potrà tornare utile, magari come vice-Fofana. Riccardo Sottil è stato sfruttato poco e in quei frangenti non ha certamente stupito, mentre Joao Felix, escludendo lo scoppiettante esordio contro la Roma, ha illuso una tifoseria intera. In più, c'è da sottolineare l'ottima prova di Luka Jovic, giocatore che da agosto a marzo è stato, praticamente, un separato in casa.