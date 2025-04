Milan, Pellegatti: 'D'Amico è il favorito. Se Conte si libera...'

"E' stata sottolineata la frase di Antonio Conte ('ho capito che a Napoli non si possono fare tante cose'). Qualcuno corre, pensando a un addio". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del direttore sportivo da parte del Milan e di Antonio Conte . Ecco le sue parole su 'YouTube': "Io dico solo una cosa, se questo è un annuncio di un malessere o una frase da malessere... Il Milan è in grande difficoltà, con Conte eventualmente libero sul mercato, se il Milan non lo prendesse i tifosi impazzirebbero".

Milan, Pellegatti: "D'Amico in pole position. Conte e Allegri? Sarebbe strano se..."

Poi Pellegatti fa il punto sul direttore sportivo: "Secondo Sky salirebbero le quotazioni di Tony D'Amico. Parlando con qualche amico di Bergamo, l'Atalanta ha rafforzato l'area internazionale. D'Amico è sempre stato il preferito da Giorgio Furlani. Gasperini? Non so in che rapporti sono. D'Amico in questo momento è il favorito, ma vorrebbe dire che il Milan resterebbe fermo col rischio di iniziare a fine maggio visto che D'Amico è sotto contratto con l'Atalanta. Bisognerà poi capire se Conte lascerà davvero il Napoli. Che il Milan prenderà lui o Allegri devo vederlo con i miei occhi, mi sembrerebbe veramente strano. D'Amico resta in pole position".