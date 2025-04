Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno dei video pubblicati sul proprio canale 'YouTube', facendo un nome nuovo per la dirigenza del Milan . Trattasi di Devin Ozek , ex Bayer Leverkusen . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pellegatti: "Attenzione al nuovo nome. Dalla Germania mi dicono ..."

"Qualche giorno fa parlando con dei colleghi Giorgio Furlani ha fatto capire che ci potrebbero essere anche degli outsider. E non possiamo immaginare quali in Italia, perché i Direttori Sportivi accasati, che non si muovono, ci sono, altri non sono di altissima caratura, salvo ovviamente Igli Tare e Fabio Paratici che al momento non hanno squadra. E allora qualcuno pensa che l’outsider possa essere una figura straniera".