Biasin: “Milan, Tare direttore sportivo? Sarebbe un’ottima pescata”

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per 'TMW', ha parlato della possibile nomina di Igli Tare a direttore sportivo del Milan

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha parlato della possibile nomina di Igli Tare, ex dirigente della Lazio per 15 stagioni, dal 2008 al 2003, a direttore sportivo del Milan.