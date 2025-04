Calciomercato Milan, via Theo? Moncada punta su un terzino d’esperienza

Mancano meno di due mesi alla sessione estiva di calciomercato e il Milan già sta progettando la campagna acquisti e cessioni per tentare di ripartire di slancio, nella stagione 2025-2026, dopo un'annata - quella che si sta per concludere - alquanto deficitaria. Usando un eufemismo. Il Diavolo, in questo periodo, sistemerà due questioni molto importanti per poi buttarsi anima e corpo nella costruzione (della nuova squadra) e nella ricostruzione (di un progetto vincente). Ma andiamo per ordine e analizziamo quanto sta per accadere. PROSSIMA SCHEDA