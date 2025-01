Milan, 50° trofeo e primo per RedBird: come ha festeggiato Cardinale

Il Milan di RedBird ha vinto la Supercoppa Italiana: 50° trofeo nella storia dei rossoneri, primo per il fondo di Gerry Cardinale. Inter a - 4

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, ieri sera, a Riyadh (Arabia Saudita), il Milan abbia conquistato la Supercoppa Italiana, l'ottava della sua bacheca, ai danni dell'Inter: si è trattato del trofeo numero 50 nella storia del club rossonero e del primo per la proprietà statunitense, il fondo RedBird di Gerry Cardinale.