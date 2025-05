Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 0-1 in un suo pezzo per 'Calciomercato.com'. Critiche contro Conceicao

"Il Bologna ha semplicemente giocato una bella, bellissima partita contro un Milan brutto e sconclusionato, poche idee ma confuse". Così Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 0-1 in un suo pezzo per 'Calciomercato.com'. Critiche contro i rossoneri e Conceicao: "Il trio dirigenziale italiano (Fenucci-Sartori-Di Vaio) dimostra che si può costruire una squadra entusiasmante e vincente anche con una proprietà americana, anzi italo-canadese per la precisione".

Milan-Bologna, Sabatini: "Corto circuito Conceicao, Joao Felix sposati da Jorge Mendes"

Sabatini critica anche il Milan: "Oltre la precisione geografica c’è di più e il concetto di fondo non cambia: il Bologna ha una grande società da qualche anno, il Milan no. E per di più i rossoneri sono andati in corto circuito con Conceicao e Joao Felix sposati nella parrocchia di Jorge Mendes, cioè il procuratore che mentre il Bologna andava in Paradiso, contribuiva a portare il Milan all’inferno". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>