Milan-Bologna, Conceicao: “Alla fine facciamo i conti”

Sull'assenza di spirito: "La delusione è di perdere un titolo. Per tutti. Penso sia stata una partita competitiva, equilibrata. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni, ma non abbiamo segnato. Loro hanno creato su palla inattiva. Nel secondo tempo dovevamo fare di più. Loro hanno segnato e poi si è giocato molto poco. Giocatori per terra, tipico in una finale. Le decisioni arbitrali... Non voglio trovare alibi, altrimenti domani scrivono che me la prendo con loro. Però non sono state delle migliori. Possono sbagliare, sono uomini. Anche io ho sbagliato. Era una finale, chi segnava era in vantaggio importante".