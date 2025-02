Torino-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto, visto che le concorrenti sono molte e col dente avvelenato. Per questo il Milan deve soltanto vincere per sperare di accorciare su tutte prime del recupero di giovedì contro il Bologna. Il Milan arriva a questa sfida a Torino dopo il ko contro il Feyenoord in Champions League costato l'eliminazione europea ai playoff della competizione. Occhio a qualche cambio. Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. IL PUNTO SUL TORINO>>>