Il Milan riparte con Allegri: raduno, ritiro e primi allenamenti

Oggi, a Milanello, via ufficiale alla stagione 2025-2026 per il Milan, nuovamente guidato in panchina da Massimiliano Allegri. Il punto

Raduno, ritiro e primi allenamenti: riparte ufficialmente oggi, lunedì 7 luglio 2025, il Milan per la stagione 2025-2026 e in panchina, come ormai noto, ci sarà un 'nuovo' allenatore, Massimiliano Allegri. In realtà, il tecnico livornese ha già guidato i rossoneri, per tre stagioni e mezza, dal 2010 al 2014. Vincendo, in quel periodo, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.