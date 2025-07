Raduno Milan, tanti giovani tra i convocati. Gli assenti importanti

Oggi raduno del Milan a Milanello: inizia il ritiro pre-campionato con il via ai primi allenamenti. Tra gli assenti spicca Theo Hernández

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel centro sportivo di Milanello, con il raduno dei giocatori del Milan scatti ufficialmente il ritiro pre-campionato del Diavolo per la stagione 2025-2026, agli ordini del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.